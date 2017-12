Women’s College Basketball Scores

By The Associated Press

Sunday, Dec. 10 EAST

Binghamton 67, NJIT 36

Brown 83, Colgate 73

Delaware 84, Delaware St. 49

Hartford 59, Bryant 47

LIU Brooklyn 72, Lehigh 69

Rutgers 101, Fairleigh Dickinson 35

Seton Hall 73, Boston College 53

UMass 81, St. Peter’s 65

Villanova 69, Temple 65

Wagner 60, Longwood 43

West Virginia 101, Coppin St. 43

SOUTH

Alabama 73, Grambling St. 49

Bethune-Cookman 61, Palm Beach Atlantic 48

Duke 101, Winthrop 30

Florida 74, Marshall 69

Florida Gulf Coast 99, Ave Maria 35

Florida St. 77, Arizona St. 66

Georgia St. 91, North Greenville 89

Georgia Tech 80, Texas-Arlington 52

IUPUI 68, Tennessee Tech 54

Jacksonville 79, Flagler 52

LSU 73, Tulane 50

Mercer 67, UNC-Asheville 56

Miami 65, Kentucky 54

Mississippi St. 86, UALR 48

NC State 63, Georgetown 49

North Carolina 84, Furman 56

North Florida 77, Florida A&M 68

Radford 79, VCU 62

Tennessee 82, Texas 75

UCF 62, Georgia Southern 38

Virginia Tech 64, Chattanooga 44

MIDWEST

Ball St. 126, Oakland City 55

Creighton 72, Nebraska-Omaha 51

Green Bay 76, Loyola of Chicago 39

Illinois 73, Detroit 65

Illinois St. 65, E. Michigan 56

Iowa St. 99, NC Central 58

Kansas 51, SE Missouri 50

Marquette 83, Army 53

Michigan 54, Kent St. 41

Milwaukee 60, Fort Wayne 48

Missouri 78, SIU-Edwardsville 48

Missouri St. 76, Oral Roberts 66

Morehead St. 82, Evansville 75

N. Iowa 92, Wisconsin Parkside 62

Northwestern 68, Stony Brook 36

Oakland 104, UM Dearborn 44

Ohio 77, Purdue 71

Valparaiso 71, Chicago St. 60

W. Kentucky 75, S. Illinois 49

Wisconsin 82, Savannah St. 24

Xavier 53, Cincinnati 50

SOUTHWEST

Arkansas 67, Tulsa 41

Houston 88, ETSU 69

Houston Baptist 76, Huston-Tillotson 72

TCU 112, SE Louisiana 62

FAR WEST

Boise St. 73, Portland 47

California 92, Pacific 85

Colorado St. 55, N. Colorado 44

Fresno St. 61, Montana 58

New Mexico 94, Navy 87

New Mexico St. 76, UTEP 68

Oregon St. 110, San Jose St. 62

San Diego 72, Minnesota 69

San Diego St. 92, Hope International 68

Santa Clara 104, Menlo 61

Washington 79, Grand Canyon 65

___

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.