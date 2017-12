Top 25 Fared

By The Associated Press

For the week

1. UConn (10-0) beat Oklahoma 88-64; beat Duquesne 104-52.

2. Notre Dame (11-1) beat Marquette 91-85, OT.

3. Louisville (14-0) beat Air Force 62-50.

4. South Carolina (11-1) beat Temple 87-60.

5. Mississippi State (13-0) beat UNLV 103-63. beat Syracuse 76-65.

6. Baylor (10-1) beat Nicholls State 85-43.

7. Tennessee (12-0) beat No. 18 Stanford 83-71.

8. Texas (9-1) did not play.

9. West Virginia (12-0) beat Morgan State 84-41; beat Morehead State 66-56.

10. Oregon (10-2) beat No. 19 Texas A&M 84-62; beat Hawaii 85-44.

11. UCLA (9-2) beat Fordham 67-30.

12. Ohio State (11-2) did not play.

13. Florida State (11-1) beat Creighton 92-82.

14. Duke (10-2) beat Maine 69-39; beat Wyoming 63-40.

15. Maryland (11-2) beat Coppin State 113-48.

16. Missouri (12-1) beat Xavier 74-48; beat Illinois 72-55.

17. Oregon State (9-2) beat UC Davis 61-47

18. Stanford (6-6) lost to Western Illinois 71-64; lost to No. 7 Tennessee 83-71.

19. Texas A&M (10-3) beat Hawaii 103-59; lost to No. 10 Oregon 84-62.

20. Villanova (10-0) beat La Salle 76-49.

21. Green Bay (10-1) beat Northwestern 63-57.

22. South Florida (10-3) beat Dayton 93-87, OT; lost to Michigan State 83-73.

23. Michigan (11-2) beat Delaware State 105-36.

24. California (9-2) beat Kentucky 62-52.

25. Iowa (12-1) beat Drake 79-66.

