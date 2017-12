This Week’s Top 25 Fared

By The Associated Press

1. Villanova (12-0) beat Hofstra 95-71.

2. Michigan State (12-1) beat Houston Baptist 107-62; beat Long Beach State 102-60.

3. Arizona State (12-0) beat Longwood 95-61; beat Pacific 104-65.

4. Duke (12-1) beat Evansville 104-40.

5. North Carolina (11-2) lost to Wofford 79-75; beat Ohio State 86-72.

6. Miami (10-1) beat Hawaii 75-57; lost to New Mexico State 63-54.

7. Kentucky (9-2) lost to UCLA 83-75.

8. Texas A&M (11-1) beat Northern Kentucky 64-58; beat Buffalo 89-73.

9. Xavier (12-1) beat Marshall 81-77; beat Northern Iowa 77-67.

10. West Virginia (11-1) beat Coppin State 77-38; beat Fordham 86-69.

11. Wichita State (10-2) beat Arkansas State 89-80; beat Florida Gulf Coast 75-65.

12. Gonzaga (10-3) beat IUPUI 101-71; lost to San Diego State 72-70.

13. Virginia (11-1) beat Savannah State 78-47; beat Hampton 82-48.

14. Kansas (10-2) beat Omaha 109-64; beat Stanford 75-54.

15. TCU (12-0) beat Texas Southern 91-72; beat William & Mary 86-75.

16. Purdue (12-2) beat Tennessee State 97-48.

17. Oklahoma (10-1) beat Northwestern State 105-68; beat Northwestern 104-78.

18. Arizona (10-3) beat North Dakota State 83-53; beat UConn 73-58.

18. Baylor (10-2) beat Southern University 80-61.

20. Cincinnati (11-2) beat Arkansas-Pine Bluff 77-49; beat Cleveland State 81-62.

21. Tennessee (9-2) beat Furman 66-61; beat Wake Forest 79-60.

21. Texas Tech (11-1) beat FAU 90-54; beat Abilene Christian 74-47.

23. Seton Hall (11-2) beat Wagner 89-68; beat Manhattan 74-62.

24. Florida State (11-1) beat Charleston Southern 69-58; beat Southern Miss. 98-45.

25. Creighton (10-2) beat Texas-Arlington 90-81; beat SC Upstate 116-62.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.