BC-BKW–Tulsa-Arkansas Box

ARKANSAS 67, TULSA 41

TULSA (4-6)

Polk 4-11 0-1 8, Dickson 3-10 1-1 7, Lescay 0-5 0-0 0, Perez 1-8 0-0 2, Wakefield 3-8 0-0 6, Elliott 1-5 4-6 6, Scales 0-2 0-0 0, Brady 0-6 2-2 2, Butler 2-3 0-0 4, Gaulden 0-3 0-0 0, Parker 2-7 0-0 6, Richards 0-1 0-0 0, Totals 16-69 7-10 41.

ARKANSAS (7-3)

Zimmerman 2-6 2-3 6, Williams 6-9 1-4 13, Cosper 5-16 0-0 11, Mason 5-11 0-0 11, Monk 4-10 4-4 14, Stout 0-0 0-0 0, Thomas 1-3 1-2 4, Weaver 0-1 0-0 0, Northcross-Baker 0-4 1-4 1, Spangler 0-0 0-0 0, Swenson 2-7 2-2 7, Totals 25-67 11-19 67.

Tulsa 12 12 7 10 —41 Arkansas 21 14 13 19 —67

3-Point Goals_Tulsa 2-16 (Dickson 0-1, Perez 0-3, Wakefield 0-1, Brady 0-2, Gaulden 0-2, Parker 2-6, Richards 0-1), Arkansas 6-29 (Zimmerman 0-3, Cosper 1-9, Mason 1-4, Monk 2-4, Thomas 1-1, Northcross-Baker 0-3, Swenson 1-5). Assists_Tulsa 5 (Perez 2), Arkansas 13 (Mason 6). Fouled Out_None. Rebounds_Tulsa 39 (Polk 8), Arkansas 61 (Cosper 11). Total Fouls_Tulsa 16, Arkansas 10. A_1,851.

