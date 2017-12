By The Associated Press

BC-BKW–T25-Texas-Tennessee Box

NO. 11 TENNESSEE 82, NO. 2 TEXAS 75

TEXAS (7-1)

Caron-Goudreau 1-5 0-0 2, White 5-9 1-2 11, Atkins 6-14 8-8 21, Higgs 7-15 0-0 15, McCarty 2-15 4-4 8, Aborowa 2-4 0-0 4, Hosey 1-2 0-0 2, Sutton 3-10 1-2 8, Underwood 1-2 2-3 4, Totals 28-76 16-19 75.

TENNESSEE (10-0)

Davis 2-9 5-6 9, Nared 6-20 11-14 23, Russell 7-13 1-3 15, Jackson 1-3 2-2 4, Westbrook 5-11 3-4 15, Green 3-5 2-3 8, Hayes 3-6 2-5 8, Totals 27-67 26-37 82.

Texas 11 16 17 31 —75 Tennessee 16 13 19 34 —82

3-Point Goals_Texas 3-18 (Caron-Goudreau 0-1, Atkins 1-4, Higgs 1-4, McCarty 0-6, Sutton 1-3), Tennessee 2-13 (Davis 0-3, Nared 0-4, Jackson 0-1, Westbrook 2-5). Assists_Texas 9 (Sutton 3), Tennessee 10 (Hayes 4). Fouled Out_Texas Caron-Goudreau, White, McCarty, Rebounds_Texas 47 (White 7), Tennessee 51 (Nared 13). Total Fouls_Texas 29, Tennessee 16. A_9,651.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.