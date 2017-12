By The Associated Press

BC-BKW–T25-San Jose St.-Oregon St. Box

NO. 19 OREGON ST. 110, SAN JOSE ST. 62

SAN JOSE ST. (2-7)

Gennett 1-9 0-0 3, Wilson 0-6 0-0 0, Benally 1-8 0-0 3, Ladd 5-11 7-7 19, Turney 7-15 2-2 16, Ezeonu 2-2 1-2 5, Lewis 0-4 0-0 0, Harris 1-3 0-0 2, Anderson 0-2 0-0 0, Hafoka 4-9 0-0 11, Hill 0-0 0-0 0, Marquez 1-6 0-0 3, Totals 22-75 10-11 62.

OREGON ST. (6-2)

Gulich 9-13 4-7 22, McWilliams 4-6 0-0 10, Pivec 2-4 1-2 6, Tudor 5-13 1-2 15, Washington 1-2 0-0 2, Corosdale 6-9 0-0 13, Thropay 2-2 0-0 4, Grymek 5-7 0-0 10, Goodman 4-6 0-0 9, Kalmer 8-10 0-0 19, Totals 46-72 6-11 110.

San Jose St. 13 20 15 14 —62 Oregon St. 36 25 24 25 —110

3-Point Goals_San Jose St. 8-22 (Gennett 1-4, Benally 1-6, Ladd 2-4, Anderson 0-1, Hafoka 3-4, Marquez 1-3), Oregon St. 12-23 (McWilliams 2-4, Pivec 1-2, Tudor 4-10, Corosdale 1-1, Goodman 1-2, Kalmer 3-4). Assists_San Jose St. 8 (Benally 3), Oregon St. 31 (Pivec 10). Fouled Out_None. Rebounds_San Jose St. 27 (Turney 5), Oregon St. 54 (Gulich 11). Total Fouls_San Jose St. 9, Oregon St. 10. A_3,198.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.