BC-BKW–T25-Hawaii-Oregon Box

NO. 10 OREGON 85, HAWAII 44

HAWAII (6-6)

Salanoa 2-4 2-2 7, Woodfolk 0-6 2-4 2, Kanoa 2-9 0-0 4, Tago 5-13 0-0 11, Toeaina 0-1 0-0 0, Atwell 3-5 0-0 6, Salanoa 0-4 1-2 1, Donohue 0-0 0-1 0, Rewers 0-3 0-0 0, Alexander 2-2 0-0 4, Middap 0-0 2-2 2, Odumu 3-5 1-1 7, Totals 17-52 8-12 44.

OREGON (11-2)

Hebard 8-10 2-2 18, Sabally 1-4 2-2 5, Bando 5-7 0-0 14, Cazorla 2-8 0-0 5, Ionescu 7-13 2-4 19, Campisano 2-2 0-0 4, Gildon 1-2 2-2 4, Giomi 0-0 0-0 0, McGwire 1-6 2-6 4, Ayuso 0-3 2-2 2, Hall 1-4 0-0 3, Maley 2-4 2-3 7, Totals 30-63 14-21 85.

Hawaii 12 12 8 12 —44 Oregon 19 25 21 20 —85

3-Point Goals_Hawaii 2-17 (Salanoa 1-2, Woodfolk 0-2, Kanoa 0-3, Tago 1-4, Atwell 0-2, Salanoa 0-3, Odumu 0-1), Oregon 11-27 (Sabally 1-3, Bando 4-6, Cazorla 1-5, Ionescu 3-7, Ayuso 0-2, Hall 1-2, Maley 1-2). Assists_Hawaii 8 (Kanoa 3), Oregon 20 (Ionescu 6). Fouled Out_Hawaii Alexander, Rebounds_Hawaii 31 (Woodfolk 5), Oregon 45 (Ionescu 8). Total Fouls_Hawaii 21, Oregon 16. A_0.

