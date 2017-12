BC-BKW–T25-Coppin St.-West Virginia Box

By The Associated Press

NO. 10 WEST VIRGINIA 101, COPPIN ST. 43

COPPIN ST. (1-9)

Beverly 1-4 1-2 3, Graham 4-10 0-0 10, Crooms 0-1 0-0 0, Lucas 5-17 3-4 15, Smith 0-2 0-0 0, Oloyede 3-6 0-1 6, Albert 2-4 2-2 6, Taylor 0-0 0-0 0, Bradford 0-3 2-2 2, Davidson 0-3 1-2 1, Totals 15-50 9-13 43.

WEST VIRGINIA (9-0)

King 3-5 2-2 8, Muldrow 9-10 3-3 22, Davenport 6-12 2-2 15, Pardee 7-10 5-6 25, Ray 2-4 0-0 5, Harden 3-6 0-2 6, McCune 3-3 6-9 12, Stanley 0-2 0-0 0, Jones 1-2 2-2 4, Staples 2-2 0-2 4, Totals 36-56 20-28 101.

Coppin St. 9 17 8 9 —43 West Virginia 28 28 22 23 —101

3-Point Goals_Coppin St. 4-15 (Graham 2-4, Crooms 0-1, Lucas 2-7, Smith 0-1, Bradford 0-2), West Virginia 9-16 (Muldrow 1-1, Davenport 1-4, Pardee 6-8, Ray 1-2, Jones 0-1). Assists_Coppin St. 8 (Lucas 4), West Virginia 27 (Jones 9). Fouled Out_None. Rebounds_Coppin St. 25 (Graham 7), West Virginia 39 (Davenport 7). Total Fouls_Coppin St. 20, West Virginia 16. A_1,163.

