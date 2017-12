By The Associated Press

BC-BKW–T25-Cent. Arkansas-Texas A&M Box

NO. 21 TEXAS A&M 72, CENT. ARKANSAS 61

CENT. ARKANSAS (5-3)

Baudoin 8-17 0-0 18, Langhi 0-0 0-0 0, Bozic 3-6 2-2 11, Goodner 0-0 0-0 0, Sells 7-14 1-1 15, Hicks 4-7 1-2 9, Paylor 1-2 0-0 2, Williams 2-6 0-0 6, Totals 25-52 4-5 61.

TEXAS A&M (8-2)

Howard 8-14 4-5 20, Lumpkin 3-7 0-0 6, Hillsman 10-14 6-7 26, Carter 3-11 3-3 10, Williams 3-11 0-0 6, Martin 2-2 0-0 4, McKinney 0-2 0-0 0, Walton 0-1 0-0 0, Wells 0-1 0-0 0, Totals 29-63 13-15 72.

Cent. Arkansas 16 13 17 15 —61 Texas A&M 23 6 20 23 —72

3-Point Goals_Cent. Arkansas 7-16 (Baudoin 2-4, Bozic 3-6, Sells 0-2, Williams 2-4), Texas A&M 1-9 (Howard 0-1, Carter 1-3, Williams 0-3, McKinney 0-2). Assists_Cent. Arkansas 13 (Baudoin 3), Texas A&M 20 (Howard 4). Fouled Out_None. Rebounds_Cent. Arkansas 26 (Sells 6), Texas A&M 36 (Howard 10). Total Fouls_Cent. Arkansas 13, Texas A&M 10. A_3,886.

