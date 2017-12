By The Associated Press

BC-BKW–T25-California-Pacific Box

NO. 25 CALIFORNIA 92, PACIFIC 85

CALIFORNIA (7-2)

Anigwe 11-19 6-8 28, Davidson 9-11 4-5 22, Cowling 5-9 5-5 15, Smith 4-10 3-4 12, Thomas 1-6 2-2 4, Styles 1-2 2-2 4, West 0-1 0-0 0, Anastasieska 0-1 0-0 0, Brown 2-5 2-3 6, Mosley 0-0 1-2 1, Totals 33-64 25-31 92.

PACIFIC (4-5)

Grant 3-12 3-4 9, McDavid 6-12 1-2 13, Finnie 4-12 4-4 13, Li 5-11 0-0 14, Luaulu-Summers 5-10 6-8 18, Sumsion 0-1 1-2 1, Blakeslee 0-1 0-0 0, Lidy 7-10 3-3 17, Totals 30-69 18-23 85.

California 25 21 23 23 —92 Pacific 22 17 14 32 —85

3-Point Goals_California 1-14 (Cowling 0-1, Smith 1-5, Thomas 0-5, Anastasieska 0-1, Brown 0-2), Pacific 7-20 (Grant 0-2, Finnie 1-3, Li 4-8, Luaulu-Summers 2-5, Blakeslee 0-1, Lidy 0-1). Assists_California 13 (Smith 6), Pacific 21 (Luaulu-Summers 10). Fouled Out_California Anigwe, Pacific McDavid. Rebounds_California 45 (Anigwe 18), Pacific 32 (Luaulu-Summers 10). Total Fouls_California 17, Pacific 23. A_479.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.