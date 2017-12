By The Associated Press

BC-BKW–Furman-North Carolina Box

NORTH CAROLINA 84, FURMAN 56

FURMAN (7-3)

Carter 2-12 2-2 6, Duncan 0-2 0-0 0, Jackson 2-4 5-5 9, Davidson 5-13 0-0 13, Oramas 0-8 0-0 0, Donovan 0-0 0-0 0, Taborn 8-11 7-10 24, Tompkins 0-2 0-0 0, Hunter 0-2 0-2 0, Outten 1-3 2-2 4, Sellinger 0-0 0-0 0, Totals 18-57 16-21 56.

NORTH CAROLINA (8-2)

Murray 2-8 2-2 6, Bailey 5-15 2-3 12, Cherry 3-9 0-0 8, Kea 8-12 0-0 20, Koenen 8-15 0-0 16, Van Nes 3-4 0-0 6, Church 2-3 0-0 6, Jones 3-5 1-1 7, Roberts 0-0 0-0 0, Smith 1-1 0-0 3, Totals 35-72 5-6 84.

Furman 9 11 22 14 —56 North Carolina 21 30 13 20 —84

3-Point Goals_Furman 4-18 (Carter 0-5, Davidson 3-10, Oramas 0-1, Taborn 1-2), North Carolina 9-20 (Murray 0-1, Cherry 2-6, Kea 4-6, Koenen 0-3, Church 2-3, Smith 1-1). Assists_Furman 14 (Oramas 8), North Carolina 23 (Kea 9). Fouled Out_None. Rebounds_Furman 29 (Carter 6), North Carolina 46 (Murray 12). Total Fouls_Furman 10, North Carolina 15. A_2,268.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.