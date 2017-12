By The Associated Press

BC-BKC–Wright St.-Georgia Tech Box

WRIGHT ST. 85, GEORGIA TECH 81 WRIGHT ST. (8-5)

Ernsthausen 1-3 0-0 2, Love 7-9 2-3 16, J.Mitchell 5-14 5-7 15, Benzinger 5-9 9-10 22, Hughes 4-7 0-0 10, Hall 3-5 2-5 8, Gentry 4-7 0-0 12, Winchester 0-2 0-0 0. Totals 29-56 18-25 85.

GEORGIA TECH (5-6)

Wright 1-4 0-0 2, Lammers 5-11 0-0 10, Alvarado 7-14 8-10 23, Jackson 6-11 2-3 14, Okogie 7-12 6-8 21, Cole 0-0 0-0 0, Gueye 2-3 2-4 6, Moore 0-0 0-0 0, Alston 1-2 2-2 5. Totals 29-57 20-27 81.

Halftime_Georgia Tech 40-31. 3-Point Goals_Wright St. 9-20 (Gentry 4-6, Benzinger 3-6, Hughes 2-5, J.Mitchell 0-1, Hall 0-2), Georgia Tech 3-14 (Alston 1-2, Okogie 1-3, Alvarado 1-5, Jackson 0-2, Wright 0-2). Fouled Out_Gueye. Rebounds_Wright St. 32 (Love 12), Georgia Tech 29 (Lammers 10). Assists_Wright St. 20 (Hughes 7), Georgia Tech 9 (Alvarado 3). Total Fouls_Wright St. 19, Georgia Tech 19.

