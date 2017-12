By The Associated Press

BC-BKC–Webber International-FAU Box

FAU 106, WEBBER INTERNATIONAL 46 WEBBER INTERNATIONAL (0-4)

Evans 1-5 1-4 3, Romeo 2-2 1-4 5, Blocker 2-6 1-2 5, Serrano 0-4 0-0 0, Orap 0-5 0-0 0, Childs 4-7 0-0 9, Woodmansee 2-7 3-3 8, Etienne 0-2 0-0 0, Luke 2-11 2-2 6, Williams 2-8 0-0 5, Dorvillien 2-7 1-2 5. Totals 17-64 9-17 46.

FAU (6-3)

Pfister 6-7 0-2 12, Ingram 4-9 0-0 9, Delph 6-10 1-2 13, Troutman 7-14 2-2 20, Adger 2-5 0-0 4, Maloney 1-1 0-0 2, Smith 5-6 0-0 10, Lepichev 4-5 0-0 8, Obidike 0-0 1-2 1, Perry 2-3 0-0 6, Massey 6-12 0-0 16, Hulsey 1-2 1-2 3, Abrams 0-2 0-0 0, Brown 0-2 2-2 2. Totals 44-78 7-12 106.

Halftime_FAU 65-27. 3-Point Goals_Webber International 3-23 (Childs 1-1, Williams 1-4, Woodmansee 1-6, Blocker 0-1, Etienne 0-2, Luke 0-2, Orap 0-2, Evans 0-2, Dorvillien 0-3), FAU 11-27 (Troutman 4-8, Massey 4-9, Perry 2-3, Ingram 1-2, Brown 0-1, Adger 0-2, Abrams 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Webber International 27 (Romeo 8), FAU 51 (Delph 11). Assists_Webber International 5 (Williams 2), FAU 22 (Adger 5). Total Fouls_Webber International 10, FAU 13.

