BC-BKC–Wagner-Dayton Box

DAYTON 79, WAGNER 67 WAGNER (7-4)

Sumbry 5-7 3-4 13, Jackson 2-7 0-0 6, Francis 9-21 2-4 24, Liggeons 2-4 1-1 5, Cooper 2-8 2-2 7, Scott 0-1 0-0 0, Saunders 0-3 2-2 2, Plummer 0-1 0-0 0, Freeman 0-1 0-0 0, E.Davis 3-7 4-4 10. Totals 23-60 14-17 67.

DAYTON (6-6)

Cunningham 8-13 2-2 19, Landers 2-3 10-12 14, D.Davis 6-9 1-1 17, J.Davis 3-10 0-0 9, Crosby 1-7 7-7 9, Williams 2-5 0-0 5, Antetokounmpo 1-1 0-2 2, Svoboda 0-0 0-0 0, Crutcher 1-2 2-2 4. Totals 24-50 22-26 79.

Halftime_Dayton 43-21. 3-Point Goals_Wagner 7-27 (Francis 4-11, Jackson 2-6, Cooper 1-3, Freeman 0-1, Saunders 0-2, Liggeons 0-2, E.Davis 0-2), Dayton 9-25 (D.Davis 4-7, J.Davis 3-7, Cunningham 1-2, Williams 1-4, Landers 0-1, Crutcher 0-1, Crosby 0-3). Fouled Out_D.Davis, Sumbry. Rebounds_Wagner 33 (Sumbry 10), Dayton 27 (D.Davis 7). Assists_Wagner 9 (Cooper 4), Dayton 16 (Crutcher, Crosby 4). Total Fouls_Wagner 23, Dayton 20.

