BC-BKC–VMI-VCU Box

VCU 75, VMI 65 VMI (5-6)

Creammer 3-10 1-2 7, Miller 2-4 0-0 5, B.Parham 2-10 4-4 9, Smith 3-6 0-0 8, Gilkeson 4-8 3-3 12, Iruafemi 1-3 0-0 2, Vereen 3-7 0-0 9, Ratliffe 0-1 2-2 2, Patel 2-7 2-2 6, G.Parham 2-6 0-0 5. Totals 22-62 12-13 65.

VCU (8-5)

Tillman 8-14 3-4 19, Lane 4-5 0-0 8, Jenkins 6-14 1-2 17, Williams 2-4 5-5 9, Jackson 1-2 0-0 3, Santos-Silva 0-2 0-0 0, Mobley 1-1 2-2 5, Djonkam 0-0 1-2 1, Maye 1-2 0-0 2, Crowfield 1-7 0-0 3, Simms 3-6 0-0 8. Totals 27-57 12-15 75.

Halftime_VCU 39-21. 3-Point Goals_VMI 9-21 (Vereen 3-4, Smith 2-3, G.Parham 1-1, Miller 1-2, Gilkeson 1-3, B.Parham 1-6, Patel 0-2), VCU 9-27 (Jenkins 4-10, Simms 2-5, Mobley 1-1, Jackson 1-2, Crowfield 1-5, Tillman 0-2, Williams 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_VMI 32 (Creammer 8), VCU 35 (Tillman 13). Assists_VMI 17 (Smith, G.Parham 4), VCU 21 (Williams 9). Total Fouls_VMI 12, VCU 14. A_7,637 (7,637).

