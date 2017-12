By The Associated Press

BC-BKC–UConn-Auburn Box

AUBURN 89, UCONN 64 UCONN (7-5)

Whaley 3-3 0-0 6, Cobb 0-1 4-6 4, Anderson 0-10 4-4 4, Adams 5-15 3-4 14, Larrier 6-15 0-0 12, Diarra 0-2 0-0 0, Carlton 2-4 1-1 5, Onuorah 1-1 0-0 2, Polley 0-1 0-0 0, K.Williams 2-3 2-3 6, Noyes 0-0 0-0 0, Vital 4-12 0-0 11. Totals 23-67 14-18 64.

AUBURN (11-1)

McLemore 2-3 0-0 5, Murray 4-7 5-5 13, Harper 3-8 2-2 11, Heron 5-15 2-2 13, Brown 2-10 2-2 8, Okeke 2-4 2-2 6, Collier 0-0 0-0 0, Blackstock 0-0 0-0 0, Spencer 3-5 3-4 9, Mitchell 4-6 0-1 10, Easterling 0-0 0-0 0, Macoy 0-1 1-2 1, Keim 0-0 0-0 0, D.Williams 0-0 1-2 1, Dunbar 4-13 1-1 12. Totals 29-72 19-23 89.

Halftime_Auburn 47-24. 3-Point Goals_UConn 4-18 (Vital 3-6, Adams 1-4, Larrier 0-3, Anderson 0-5), Auburn 12-34 (Harper 3-7, Dunbar 3-7, Mitchell 2-4, Brown 2-8, McLemore 1-2, Heron 1-4, Macoy 0-1, Okeke 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_UConn 40 (Adams 7), Auburn 42 (Spencer 10). Assists_UConn 7 (Adams 4), Auburn 18 (Harper 7). Total Fouls_UConn 22, Auburn 17. A_8,039 (9,121).

