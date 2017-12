By The Associated Press

BC-BKC–UC Merced-UC Riverside Box

UC RIVERSIDE 91, UC MERCED 46 UC MERCED (0-1)

Kozak 1-4 0-0 2, M.Laflin 2-6 0-0 6, A.Laflin 0-8 0-0 0, Taira 1-6 0-0 3, Haywood 2-8 2-2 7, Benson 1-3 0-0 2, E’denchukwu 2-5 3-4 8, Batmani 0-1 0-0 0, Jones 0-2 1-4 1, Cottrell 3-11 0-0 9, Garcia 0-2 0-0 0, Gordon 3-6 0-0 8. Totals 15-62 6-10 46.

UC RIVERSIDE (5-7)

Rosser 1-3 0-0 2, Larsson 5-6 4-6 14, Dijkstra 5-7 0-0 12, Murray 4-8 0-0 9, Martin 2-4 4-4 8, Rwahwire 3-5 2-3 10, Jackson 1-4 1-2 3, Kennedy 6-7 1-2 15, Diallo 2-5 0-2 4, Pickett 1-4 0-0 2, Hickman 1-6 0-0 2, Slyvester 2-4 0-3 5, Pierce 0-2 1-2 1, Flippin 1-6 2-2 4. Totals 34-71 15-26 91.

Halftime_UC Riverside 47-24. 3-Point Goals_UC Merced 10-33 (Cottrell 3-6, Gordon 2-4, M.Laflin 2-6, E’denchukwu 1-3, Taira 1-3, Haywood 1-4, Jones 0-2, A.Laflin 0-5), UC Riverside 8-23 (Kennedy 2-2, Dijkstra 2-3, Rwahwire 2-3, Slyvester 1-2, Murray 1-3, Rosser 0-1, Pickett 0-1, Pierce 0-2, Flippin 0-2, Hickman 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_UC Merced 33 (Kozak 5), UC Riverside 50 (Diallo 10). Assists_UC Merced 9 (Taira 5), UC Riverside 20 (Larsson 5). Total Fouls_UC Merced 18, UC Riverside 14. A_460 (3,168).

