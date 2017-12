By The Associated Press

BC-BKC–Texas-Alabama Box

TEXAS 66, ALABAMA 50 TEXAS (9-3)

Bamba 7-10 3-3 17, Osetkowski 3-11 1-2 8, Roach 4-6 2-3 11, Young 3-11 0-0 7, Coleman 4-9 4-4 13, Sims 0-1 1-2 1, Banks 0-0 0-0 0, E.Davis 3-6 0-0 9, Febres 0-0 0-0 0. Totals 24-54 11-14 66.

ALABAMA (8-4)

Key 1-8 0-0 2, Hall 1-3 0-2 2, Petty 5-11 2-3 14, Sexton 4-12 0-0 8, Ingram 2-8 2-2 6, Smith 1-2 0-0 2, Reese 1-5 0-0 3, Giddens 5-8 0-0 10, H.Jones 0-1 1-2 1, Johnson 1-3 0-0 2, Norris 0-0 0-0 0. Totals 21-61 5-9 50.

Halftime_Texas 35-28. 3-Point Goals_Texas 7-26 (E.Davis 3-5, Roach 1-3, Coleman 1-3, Osetkowski 1-6, Young 1-7, Bamba 0-2), Alabama 3-15 (Petty 2-6, Reese 1-3, Sexton 0-1, Ingram 0-1, Johnson 0-1, Key 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Texas 35 (Bamba, Osetkowski 11), Alabama 34 (Ingram 8). Assists_Texas 10 (Roach 5), Alabama 9 (Sexton 4). Total Fouls_Texas 15, Alabama 14.

