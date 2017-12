By The Associated Press

BC-BKC–Temple-Georgia Box

GEORGIA 84, TEMPLE 66 TEMPLE (7-4)

Enechionyia 9-15 2-2 27, Aflakpui 2-3 0-1 4, Brown 2-6 0-0 5, Alston 1-9 0-0 2, Rose 5-16 1-2 13, Perry 1-1 0-2 2, Hamilton 0-1 0-0 0, Moorman 0-1 0-2 0, D.Moore 0-2 0-2 0, Pierre-Louis 2-4 0-0 4, Nunez de Carvalho 0-0 0-0 0, A.Moore 3-5 1-2 9, Leonard 0-0 0-0 0. Totals 25-63 4-13 66.

GEORGIA (9-2)

Maten 8-17 12-17 30, Hammonds 1-5 1-2 3, Wilridge 0-1 2-2 2, Ogbeide 4-9 0-0 8, Jackson 3-6 2-2 10, Edwards 0-0 0-0 0, Claxton 4-5 6-10 14, Hightower 0-2 3-4 3, Parker 2-3 2-2 6, Harris 4-7 0-0 8. Totals 26-55 28-39 84.

Halftime_Georgia 42-23. 3-Point Goals_Temple 12-26 (Enechionyia 7-9, A.Moore 2-3, Rose 2-5, Brown 1-2, Moorman 0-1, Pierre-Louis 0-1, Alston 0-5), Georgia 4-15 (Maten 2-4, Jackson 2-4, Hammonds 0-1, Hightower 0-1, Parker 0-1, Wilridge 0-1, Harris 0-3). Fouled Out_Perry, Brown, Aflakpui. Rebounds_Temple 28 (Rose 8), Georgia 47 (Maten 12). Assists_Temple 14 (Rose 5), Georgia 14 (Jackson 4). Total Fouls_Temple 26, Georgia 11. A_8,282 (10,523).

