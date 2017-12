By The Associated Press

BC-BKC–T25-Tennessee-Wake Forest Box

No. 21 TENNESSEE 79, WAKE FOREST 60 TENNESSEE (9-2)

Schofield 6-9 0-2 14, Williams 4-6 2-3 11, Alexander 5-6 1-1 11, Bowden 5-5 2-2 17, Bone 5-10 2-2 12, Fulkerson 0-1 1-2 1, Walker 1-2 1-2 3, Pons 0-0 0-0 0, Turner 2-10 0-0 5, Darrington 0-2 2-2 2, Johnson 0-0 0-0 0, Daniel 1-4 0-0 3. Totals 29-55 11-16 79.

WAKE FOREST (7-5)

Thompson 1-2 2-3 5, Moore 2-5 0-0 4, Crawford 1-6 1-2 3, Brown 1-4 1-1 3, Wilbekin 4-5 2-2 11, Mitchell 1-1 0-0 3, Sarr 2-7 2-3 7, Spivey 0-0 0-0 0, Childress 3-12 0-0 6, Woods 5-12 6-6 18, Eggleston 0-0 0-0 0. Totals 20-54 14-17 60.

Halftime_Tennessee 36-35. 3-Point Goals_Tennessee 10-23 (Bowden 5-5, Schofield 2-3, Williams 1-2, Daniel 1-3, Turner 1-7, Darrington 0-1, Bone 0-2), Wake Forest 6-17 (Woods 2-4, Mitchell 1-1, Thompson 1-1, Wilbekin 1-1, Sarr 1-3, Brown 0-1, Crawford 0-3, Childress 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Tennessee 27 (Schofield 6), Wake Forest 34 (Sarr 8). Assists_Tennessee 15 (Bone 5), Wake Forest 7 (Crawford 2). Total Fouls_Tennessee 22, Wake Forest 21.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.