By The Associated Press

BC-BKC–Stony Brook-Rutgers Box

STONY BROOK 75, RUTGERS 73, OT STONY BROOK (5-8)

Sturdivant 4-14 1-1 9, Cornish 5-13 2-2 15, Yeboah 6-10 8-10 21, Sekunda 2-8 0-0 5, Saintel 2-9 0-0 4, Petras 2-3 0-0 4, Olaniyi 4-7 0-1 9, Almonacy 0-2 0-0 0, McKenzie 1-3 0-0 2, Iroegbu 2-6 1-2 6. Totals 28-75 12-16 75.

RUTGERS (10-4)

Freeman 8-11 2-6 20, Doucoure 2-2 0-0 4, Sanders 4-14 0-0 8, Baker 5-10 3-4 15, Thiam 5-11 0-2 12, Omoruyi 0-4 1-4 1, Sa 0-1 0-0 0, Doorson 1-1 1-1 3, Mensah 0-0 0-0 0, Williams 4-11 1-2 10. Totals 29-65 8-19 73.

Halftime_Rutgers 23-22. End Of Regulation_Tied 64. 3-Point Goals_Stony Brook 7-29 (Cornish 3-6, Olaniyi 1-2, Yeboah 1-3, Iroegbu 1-3, Sekunda 1-7, McKenzie 0-1, Saintel 0-1, Sturdivant 0-6), Rutgers 7-18 (Freeman 2-3, Baker 2-4, Thiam 2-5, Williams 1-3, Sanders 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Stony Brook 45 (Saintel, Cornish 10), Rutgers 36 (Sanders 7). Assists_Stony Brook 12 (Cornish 6), Rutgers 13 (Baker 6). Total Fouls_Stony Brook 19, Rutgers 19. A_4,675 (8,000).

