BC-BKC–St. Francis Brooklyn-St. Peter’s Box

ST. PETER’S 71, ST. FRANCIS BROOKLYN 68, OT ST. FRANCIS BROOKLYN (3-9)

Nurse 0-0 0-0 0, Lasic 1-3 2-2 4, Sanabria 7-11 1-2 17, Jordan 0-6 2-2 2, Dunn 7-14 6-6 25, C.Johnson 2-4 1-2 5, Hawkins 3-7 0-0 7, Nicholas 1-3 1-2 3, Olafsson 2-5 1-2 5. Totals 23-53 14-18 68.

ST. PETER’S (6-5)

Idowu 5-10 10-13 20, Turner 4-7 2-3 11, Griffin 5-14 4-6 16, Enechionyia 0-3 1-2 1, Taylor 4-9 1-3 9, Ndiaye 1-3 0-0 2, Powell 1-1 0-0 2, Livingston 0-0 0-0 0, Gonzales 1-3 0-0 3, Jones 1-4 5-6 7. Totals 22-54 23-33 71.

Halftime_St. Peter’s 25-22. End Of Regulation_Tied 62. 3-Point Goals_St. Francis Brooklyn 8-25 (Dunn 5-10, Sanabria 2-4, Hawkins 1-3, Olafsson 0-1, Nicholas 0-1, Lasic 0-1, Jordan 0-5), St. Peter’s 4-16 (Griffin 2-6, Gonzales 1-1, Turner 1-3, Jones 0-1, Taylor 0-1, Idowu 0-2, Enechionyia 0-2). Fouled Out_Olafsson, Dunn. Rebounds_St. Francis Brooklyn 32 (Dunn 10), St. Peter’s 31 (Idowu 8). Assists_St. Francis Brooklyn 14 (Jordan 4), St. Peter’s 7 (Gonzales 3). Total Fouls_St. Francis Brooklyn 27, St. Peter’s 13.

