By The Associated Press

BC-BKC–San Francisco-Nevada Box

SAN FRANCISCO 66, NEVADA 64 SAN FRANCISCO (8-5)

Jurkatamm 0-4 0-0 0, McCarthy 1-2 0-0 2, Boum 3-11 3-3 11, Ratinho 4-8 0-0 11, Djordjevic 1-2 0-0 2, Renfro 5-5 0-0 10, C.Foster 6-15 0-0 14, Poulsen 0-0 0-0 0, Bouyea 1-2 0-0 3, Ferrari 5-11 0-0 13. Totals 26-60 3-3 66.

NEVADA (11-3)

Co.Martin 7-13 0-1 14, Drew 1-4 2-2 4, Hall 2-3 0-0 4, Stephens 5-7 0-0 14, Caroline 2-12 2-4 6, Ca.Martin 7-16 5-5 21, E.Foster 0-2 1-2 1, Cooke 0-1 0-0 0. Totals 24-58 10-14 64.

Halftime_San Francisco 35-26. 3-Point Goals_San Francisco 11-30 (Ferrari 3-6, Ratinho 3-7, Boum 2-6, C.Foster 2-7, Bouyea 1-1, Jurkatamm 0-1, McCarthy 0-1, Djordjevic 0-1), Nevada 6-15 (Stephens 4-6, Ca.Martin 2-6, Caroline 0-1, Drew 0-1, Co.Martin 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_San Francisco 30 (McCarthy 8), Nevada 29 (Drew 8). Assists_San Francisco 12 (Ferrari 7), Nevada 7 (Ca.Martin, Co.Martin 2). Total Fouls_San Francisco 18, Nevada 11.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.