By The Associated Press

BC-BKC–Sacred Heart-Providence Box

PROVIDENCE 89, SACRED HEART 75 SACRED HEART (5-8)

Lopez 3-9 2-3 8, Matasovic 6-11 2-2 14, Hoehn 5-11 0-1 11, Tucker 1-3 0-0 2, K.LaRose 2-4 0-1 4, Anosike 0-3 2-2 2, Barnett 4-10 1-2 9, A.Watson 5-5 2-2 15, Robinson 3-4 0-0 6, Radz 2-5 0-0 4. Totals 31-65 9-13 75.

PROVIDENCE (9-4)

Bullock 12-24 4-6 31, N.Watson 2-3 4-4 8, Ashton-Langford 0-4 1-3 1, Lindsey 4-9 2-2 13, Jackson 6-13 1-2 17, Planek 0-0 0-0 0, Young 4-5 2-6 10, Edwards 3-9 2-3 9. Totals 31-67 16-26 89.

Halftime_Providence 49-32. 3-Point Goals_Sacred Heart 4-15 (A.Watson 3-3, Hoehn 1-4, Tucker 0-1, Matasovic 0-1, Lopez 0-2, K.LaRose 0-2, Radz 0-2), Providence 11-28 (Jackson 4-6, Lindsey 3-7, Bullock 3-10, Edwards 1-2, Ashton-Langford 0-3). Fouled Out_Anosike. Rebounds_Sacred Heart 39 (Lopez 8), Providence 37 (Bullock 8). Assists_Sacred Heart 16 (Hoehn 5), Providence 19 (Ashton-Langford 8). Total Fouls_Sacred Heart 21, Providence 15. A_6,452 (12,410).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.