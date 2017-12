By The Associated Press

BC-BKC–Rio Grande-Oklahoma St. Box

OKLAHOMA ST. 102, RIO GRANDE 83 RIO GRANDE (6-8)

Kimasa 4-10 0-0 8, Stallworth 2-4 2-2 6, Dixon 4-12 5-7 14, Bowie 3-6 0-0 8, McDaniel 7-16 3-3 17, Rwabigwi 1-2 0-0 2, Varner 2-5 3-4 7, Hoffman 1-3 2-2 5, Winn 2-8 1-1 5, Crnogorac 4-5 3-4 11. Totals 30-71 19-23 83.

OKLAHOMA ST. (10-2)

Solomon 2-2 7-8 11, Smith 7-10 3-3 18, Waters 3-8 0-0 8, Carroll 8-13 3-3 22, Shine 3-8 4-7 12, Reeves 0-2 0-0 0, McGriff 2-5 4-4 8, N’Guessan 2-4 3-4 7, Sima 1-1 2-2 4, Dziagwa 2-8 1-1 6, Averette 2-5 2-2 6. Totals 32-66 29-34 102.

Halftime_Oklahoma St. 53-34. 3-Point Goals_Rio Grande 4-18 (Bowie 2-3, Hoffman 1-3, Dixon 1-5, Winn 0-1, Crnogorac 0-1, McDaniel 0-2, Varner 0-3), Oklahoma St. 9-28 (Carroll 3-7, Waters 2-3, Shine 2-6, Smith 1-3, Dziagwa 1-7, Reeves 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Rio Grande 31 (McDaniel 5), Oklahoma St. 35 (Solomon 8). Assists_Rio Grande 18 (Stallworth 10), Oklahoma St. 22 (Averette 5). Total Fouls_Rio Grande 25, Oklahoma St. 19. A_5,287 (13,611).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.