By The Associated Press

BC-BKC–Rider-Penn St. Box

RIDER 71, PENN ST. 70 RIDER (7-5)

Marshall 6-13 3-5 15, Allen 3-15 0-0 8, Jordan 4-10 2-2 12, Durham 2-5 0-0 6, Vaughn 6-9 2-3 16, Scott 5-8 3-9 14, Cisse 0-2 0-0 0, Randall 0-0 0-0 0, Washington-Ives 0-1 0-0 0, Wilson 0-1 0-0 0. Totals 26-64 10-19 71.

PENN ST. (10-4)

Stevens 5-15 0-2 10, Watkins 4-5 2-2 10, Garner 6-12 0-0 18, Carr 3-14 2-2 10, Reaves 3-8 4-4 10, Harrar 0-0 0-1 0, Pierce 0-0 0-0 0, Moore 2-4 0-0 4, Bostick 1-1 1-2 4, Wheeler 2-3 0-2 4. Totals 26-62 9-15 70.

Halftime_Penn St. 35-31. 3-Point Goals_Rider 9-27 (Jordan 2-4, Durham 2-5, Vaughn 2-5, Allen 2-10, Scott 1-2, Wilson 0-1), Penn St. 9-23 (Garner 6-11, Carr 2-6, Bostick 1-1, Stevens 0-1, Wheeler 0-1, Reaves 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Rider 34 (Scott 9), Penn St. 42 (Reaves 13). Assists_Rider 11 (Jordan 7), Penn St. 16 (Reaves 8). Total Fouls_Rider 20, Penn St. 19. A_4,217 (15,261).

