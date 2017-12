By The Associated Press

BC-BKC–Presentation College-Weber St. Box

WEBER ST. 88, PRESENTATION COLLEGE 48 PRESENTATION COLLEGE (0-2)

Deas 4-7 2-2 13, Lollis 1-4 2-2 4, Walters 3-7 0-0 6, Jackson 1-12 2-4 4, Gatlin 2-7 2-2 6, White 0-0 1-4 1, L.Johnson 0-4 3-4 3, Maher 1-3 0-0 2, Schuring 0-0 2-2 2, Asad 1-2 0-0 3, Woodward 0-1 0-0 0, J.Johnson 0-5 0-0 0. Totals 13-52 14-20 48.

WEBER ST. (7-5)

Kozak 2-5 2-2 7, Braxton 5-7 1-2 11, Harding 6-11 4-4 16, Richardson 5-13 3-3 16, Baker 6-10 0-0 15, Morris 1-2 0-0 2, Dallas 3-5 1-1 7, Ary-Turner 2-6 4-4 9, Nelson 1-5 2-2 5, Court 0-1 0-1 0. Totals 31-65 17-19 88.

Halftime_Weber St. 37-23. 3-Point Goals_Presentation College 4-19 (Deas 3-6, Asad 1-1, Walters 0-1, Lollis 0-1, Woodward 0-1, J.Johnson 0-2, Gatlin 0-3, Jackson 0-4), Weber St. 9-26 (Baker 3-4, Richardson 3-9, Kozak 1-2, Nelson 1-3, Ary-Turner 1-5, Dallas 0-1, Harding 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Presentation College 40 (Gatlin 6), Weber St. 35 (Braxton 10). Assists_Presentation College 7 (Walters, L.Johnson 2), Weber St. 18 (Harding 5). Total Fouls_Presentation College 14, Weber St. 20.

