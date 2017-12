By The Associated Press

BC-BKC–Notre Dame College-Cleveland St. Box

CLEVELAND ST. 89, NOTRE DAME COLLEGE 56 NOTRE DAME COLLEGE (0-1)

Cugini 5-9 0-0 10, Kelsheimer 1-6 2-3 4, Parks 7-17 5-6 23, Hayes 3-9 0-0 9, Scarberry 1-4 2-2 4, Megins 1-5 1-2 4, Ching 0-0 0-0 0, Atcheson 1-4 0-0 2, Beidlman 0-1 0-0 0, Frankland 0-0 0-0 0. Totals 19-55 10-13 56.

CLEVELAND ST. (3-6)

Kenic 2-7 2-4 7, Carpenter 7-13 1-2 17, Word 7-16 1-2 19, Appleby 4-5 3-3 12, Wright 1-1 0-0 2, Hairston 2-4 0-0 5, Christian 3-7 0-0 9, Thomas 4-8 1-1 10, Highsmith 3-7 1-2 8, Hales 0-0 0-0 0, Payne 0-1 0-0 0. Totals 33-69 9-14 89.

Halftime_Cleveland St. 38-21. 3-Point Goals_Notre Dame College 8-27 (Parks 4-9, Hayes 3-6, Megins 1-3, Atcheson 0-1, Scarberry 0-2, Cugini 0-2, Kelsheimer 0-4), Cleveland St. 14-39 (Word 4-13, Christian 3-6, Carpenter 2-6, Appleby 1-1, Hairston 1-1, Thomas 1-3, Highsmith 1-3, Kenic 1-5, Payne 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Notre Dame College 38 (Cugini 18), Cleveland St. 35 (Carpenter 8). Assists_Notre Dame College 10 (Megins 5), Cleveland St. 18 (Thomas 5). Total Fouls_Notre Dame College 14, Cleveland St. 15. A_1,033 (13,610).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.