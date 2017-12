BC-BKC–Niagara-Cornell Box

By The Associated Press

NIAGARA 89, CORNELL 86 NIAGARA (7-6)

Prochet 6-9 2-2 17, Robb 2-8 1-2 5, Dukes 9-16 8-8 28, Scott 9-23 2-4 23, Tate 1-3 0-1 2, Green 0-0 0-0 0, Kuakumensah 0-0 0-0 0, King 1-3 0-1 2, Barton 0-0 0-0 0, Larkin 1-5 0-0 2, Towns 5-9 0-0 10. Totals 34-76 13-18 89.

CORNELL (5-5)

Julian 1-5 0-2 2, Gettings 12-20 5-8 30, Gordon 2-6 2-3 7, Morgan 11-22 5-6 33, Davis 1-5 2-3 4, Boeheim 0-4 0-0 0, Warren 2-6 1-1 5, Knapp 2-3 1-2 5, Brown 0-0 0-0 0, Kuhn 0-0 0-0 0. Totals 31-71 16-25 86.

Halftime_Niagara 49-38. 3-Point Goals_Niagara 8-20 (Prochet 3-4, Scott 3-9, Dukes 2-4, Towns 0-1, Larkin 0-2), Cornell 8-29 (Morgan 6-14, Gettings 1-4, Gordon 1-5, Julian 0-1, Boeheim 0-2, Warren 0-3). Fouled Out_Julian, Robb. Rebounds_Niagara 41 (Prochet 12), Cornell 43 (Gettings 11). Assists_Niagara 13 (Prochet 4), Cornell 18 (Gettings 5). Total Fouls_Niagara 20, Cornell 19. A_977 (4,473).

