By The Associated Press

BC-BKC–New Mexico St.-New Mexico Box

NEW MEXICO ST. 65, NEW MEXICO 62 NEW MEXICO ST. (7-2)

J.Jones 2-6 4-5 8, Wilkins 3-4 0-0 6, N’Dir 1-3 0-0 2, Harris 5-17 0-0 12, Lofton 8-16 5-12 22, McCants 4-5 0-0 8, Chuha 1-3 0-0 2, Buchanan 0-2 0-0 0, K.Jones 2-5 0-1 5. Totals 26-61 9-18 65.

NEW MEXICO (3-7)

Furstinger 3-3 0-0 7, Simons 4-10 4-4 13, A.Jackson 5-13 1-2 14, Simmons 2-6 0-1 5, Maluach 3-6 0-1 7, Pinchuk 2-3 2-3 6, Mathis 1-5 3-3 6, McNeal 1-6 2-3 4, Kuiper 0-2 0-0 0. Totals 21-54 12-17 62.

Halftime_New Mexico St. 35-33. 3-Point Goals_New Mexico St. 4-20 (Harris 2-7, K.Jones 1-4, Lofton 1-5, J.Jones 0-1, Buchanan 0-1, N’Dir 0-1, Chuha 0-1), New Mexico 8-28 (A.Jackson 3-8, Furstinger 1-1, Simons 1-3, Maluach 1-3, Mathis 1-4, Simmons 1-4, Kuiper 0-1, McNeal 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_New Mexico St. 40 (J.Jones, McCants 10), New Mexico 30 (Simons 7). Assists_New Mexico St. 11 (Harris 3), New Mexico 9 (Kuiper 3). Total Fouls_New Mexico St. 21, New Mexico 20. A_12,768 (15,411).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.