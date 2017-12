By The Associated Press

BC-BKC–Murray St.-Detroit Box

MURRAY ST. 81, DETROIT 72 MURRAY ST. (8-3)

Dupree 2-3 5-6 9, Miller 4-16 5-6 14, Buchanan 3-8 0-0 7, Stark 7-14 4-4 21, Morant 6-11 3-3 17, Smith 0-1 2-2 2, Sanchious 3-3 0-0 6, Hawkins 2-4 0-2 5. Totals 27-60 19-23 81.

DETROIT (4-9)

Prince 1-4 3-4 5, Long 1-3 0-0 3, I.Jones 1-2 0-0 2, Jackson 5-11 4-4 16, Chatman 5-16 3-3 16, T.Jones 3-6 0-0 7, Blackshear 3-3 0-0 6, Hogan 2-2 0-4 4, Eichler 0-1 0-0 0, Black 0-2 0-0 0, McFolley 3-7 5-5 13. Totals 24-57 15-20 72.

Halftime_Murray St. 40-36. 3-Point Goals_Murray St. 8-20 (Stark 3-6, Morant 2-4, Buchanan 1-2, Hawkins 1-3, Miller 1-5), Detroit 9-23 (Chatman 3-7, McFolley 2-4, Jackson 2-5, Long 1-1, T.Jones 1-3, Prince 0-1, Black 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Murray St. 31 (Morant 11), Detroit 29 (Prince 7). Assists_Murray St. 18 (Morant 9), Detroit 13 (Jackson 4). Total Fouls_Murray St. 18, Detroit 19. A_1,107 (8,295).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.