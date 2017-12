BC-BKC–Mount St. Mary’s-Coppin St. Box

By The Associated Press

MOUNT ST. MARY’S 66, COPPIN ST. 53 MOUNT ST. MARY’S (6-7)

Wray 4-5 0-0 8, Gomes 4-5 0-0 8, Carey 2-7 1-1 5, Robinson 8-19 5-6 23, Antonio 1-7 0-0 3, Planutis 2-3 0-0 5, Habwe 1-2 0-0 2, West 1-2 0-0 3, Alexander 3-7 0-0 9, Leftwich 0-0 0-0 0. Totals 26-57 6-7 66.

COPPIN ST. (0-13)

Traore 1-5 1-3 3, Andrews-Fulton 3-6 2-2 8, Davis 4-10 1-2 12, Thomas 0-7 1-2 1, Morgan 5-10 4-4 18, Hardwick 2-2 1-1 5, Council 0-7 0-0 0, Brownlee 0-1 0-0 0, Fair 2-7 0-0 6, Frayer 0-1 0-0 0. Totals 17-56 10-14 53.

Halftime_Mount St. Mary’s 33-21. 3-Point Goals_Mount St. Mary’s 8-22 (Alexander 3-6, Robinson 2-5, Planutis 1-1, West 1-2, Antonio 1-6, Carey 0-2), Coppin St. 9-32 (Morgan 4-9, Davis 3-7, Fair 2-7, Brownlee 0-1, Council 0-1, Frayer 0-1, Traore 0-2, Thomas 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Mount St. Mary’s 31 (Wray 11), Coppin St. 31 (Traore 8). Assists_Mount St. Mary’s 13 (Robinson 8), Coppin St. 11 (Davis 6). Total Fouls_Mount St. Mary’s 13, Coppin St. 14. A_725 (4,100).

