BC-BKC–Morgan St.-George Mason Box

GEORGE MASON 86, MORGAN ST. 79 MORGAN ST. (4-7)

Carr 9-16 4-4 23, Gillespie 0-4 0-0 0, Cameron 3-9 0-0 6, Kendley 10-22 7-11 31, Staley 2-4 0-1 4, Syfax 3-5 4-6 11, Sykes 0-0 0-2 0, McCray-Pace 1-2 0-0 2, Davis 1-2 0-0 2, Gracey 0-2 0-0 0. Totals 29-66 15-24 79.

GEORGE MASON (6-7)

Calixte 4-4 1-1 9, Mar 4-7 5-6 14, Grayer 7-12 0-0 19, Livingston 4-13 6-6 14, Kier 9-12 4-7 22, Wilson 0-0 2-2 2, Greene 0-4 0-0 0, Boyd 0-1 6-6 6. Totals 28-53 24-28 86.

Halftime_Morgan St. 42-32. 3-Point Goals_Morgan St. 6-20 (Kendley 4-8, Syfax 1-1, Carr 1-3, McCray-Pace 0-1, Davis 0-1, Gracey 0-1, Cameron 0-2, Gillespie 0-3), George Mason 6-20 (Grayer 5-7, Mar 1-2, Kier 0-2, Greene 0-3, Livingston 0-6). Fouled Out_Mar. Rebounds_Morgan St. 34 (Carr 10), George Mason 30 (Mar 7). Assists_Morgan St. 10 (Cameron 3), George Mason 11 (Livingston 5). Total Fouls_Morgan St. 22, George Mason 21. A_2,582 (10,000).

