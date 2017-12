By The Associated Press

BC-BKC–Monmouth (NJ)-Yale Box

MONMOUTH (NJ) 85, YALE 64 MONMOUTH (NJ) (4-8)

Quinn 1-3 6-6 8, Traore 5-5 0-0 10, L.Pillari 9-13 0-0 23, Tilghman 3-9 5-5 11, Hammond 4-9 4-4 15, Ibiezugbe 0-1 0-0 0, Sarr 1-2 0-0 2, Martin 0-0 0-0 0, Tillman 2-4 0-0 4, D.Pillari 0-0 0-0 0, McClary 2-3 2-3 6, Papas 2-3 0-0 6. Totals 29-52 17-18 85.

YALE (6-8)

Atkinson 4-4 2-4 10, Reynolds 5-11 2-3 12, Monroe 1-3 0-0 3, Oni 8-19 5-6 25, Swain 0-7 2-4 2, Anderson 0-0 2-2 2, Williams 0-1 0-2 0, Yess 0-1 0-2 0, Alausa 0-3 0-0 0, Ryan 0-0 0-0 0, Yates 1-3 0-0 3, Phills 2-3 2-4 7. Totals 21-55 15-27 64.

Halftime_Monmouth (NJ) 43-28. 3-Point Goals_Monmouth (NJ) 10-16 (L.Pillari 5-7, Hammond 3-6, Papas 2-2, Tilghman 0-1), Yale 7-27 (Oni 4-11, Phills 1-1, Monroe 1-2, Yates 1-3, Reynolds 0-4, Swain 0-6). Fouled Out_None. Rebounds_Monmouth (NJ) 37 (Tilghman 14), Yale 26 (Oni 5). Assists_Monmouth (NJ) 19 (Tilghman 15), Yale 18 (Monroe, Reynolds, Phills 4). Total Fouls_Monmouth (NJ) 25, Yale 19. A_1,006 (2,532).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.