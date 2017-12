By The Associated Press

BC-BKC–Mississippi St.-Southern Miss. Box

MISSISSIPPI ST. 70, SOUTHERN MISS. 64 MISSISSIPPI ST. (11-1)

Holman 3-5 3-4 10, Ado 3-4 2-5 8, N.Weatherspoon 2-4 5-7 10, Carter 2-5 2-2 7, Q.Weatherspoon 2-5 3-6 7, Datcher 2-2 0-0 4, Peters 4-10 2-5 10, Wright 1-2 0-0 2, Stapleton 4-7 0-0 12. Totals 23-44 17-29 70.

SOUTHERN MISS. (7-6)

E.Davis 2-3 2-2 7, Griffin 4-12 1-2 9, Edwards 9-17 1-2 22, Magee 2-8 2-2 8, Holland 3-8 2-3 11, Rowe 3-4 1-3 7, Hampton 0-1 0-0 0, Richardson 0-4 0-0 0. Totals 23-57 9-14 64.

Halftime_Mississippi St. 36-27. 3-Point Goals_Mississippi St. 7-20 (Stapleton 4-7, Holman 1-1, N.Weatherspoon 1-2, Carter 1-3, Q.Weatherspoon 0-3, Peters 0-4), Southern Miss. 9-26 (Edwards 3-6, Holland 3-7, Magee 2-6, E.Davis 1-1, Hampton 0-1, Richardson 0-1, Griffin 0-4). Fouled Out_Griffin. Rebounds_Mississippi St. 32 (Holman 6), Southern Miss. 29 (Edwards 7). Assists_Mississippi St. 15 (Q.Weatherspoon 4), Southern Miss. 15 (Griffin 5). Total Fouls_Mississippi St. 14, Southern Miss. 21. A_4,028 (6,500).

