BC-BKC–Md.-Eastern Shore-Drake Box

DRAKE 81, MD.-EASTERN SHORE 57 MD.-EASTERN SHORE (3-11)

M.Thomas 3-8 4-4 10, T.Jones 2-4 2-3 7, Frost 3-11 2-2 10, Bacote 4-9 0-0 11, McIntosh 3-10 2-4 8, L.Thomas 2-6 0-1 4, Oliver 1-2 0-0 3, Fitzgerald 0-0 0-0 0, Hoggs 0-4 1-2 1, Odiana 1-3 0-0 3. Totals 19-57 11-16 57.

DRAKE (6-7)

McGlynn 2-4 2-2 6, Timmer 6-13 5-8 21, Woodward 2-7 0-0 6, Rivers 3-6 0-0 6, McMurray 5-12 2-2 16, Pilipovic 0-1 0-0 0, Schlatter 4-5 2-3 10, Kuenstling 0-0 0-0 0, N.Thomas 0-1 0-0 0, Gibbs 3-4 0-0 7, Arogundade 3-4 3-4 9. Totals 28-57 14-19 81.

Halftime_Drake 33-28. 3-Point Goals_Md.-Eastern Shore 8-28 (Bacote 3-8, Frost 2-7, Oliver 1-1, T.Jones 1-1, Odiana 1-3, M.Thomas 0-2, McIntosh 0-2, Hoggs 0-4), Drake 11-28 (Timmer 4-8, McMurray 4-8, Woodward 2-7, Gibbs 1-2, N.Thomas 0-1, Pilipovic 0-1, Rivers 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Md.-Eastern Shore 26 (M.Thomas 10), Drake 38 (Woodward 8). Assists_Md.-Eastern Shore 10 (McIntosh 8), Drake 19 (Timmer 6). Total Fouls_Md.-Eastern Shore 19, Drake 15. A_2,214 (7,152).

