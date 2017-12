BC-BKC–Marist-Brown Box

By The Associated Press

BROWN 90, MARIST 69 MARIST (2-10)

Gummerus 1-1 0-0 2, Dozic 2-5 0-0 6, Sjoberg 0-0 0-0 0, Parker 7-18 3-4 19, Funk 0-3 3-4 3, Lamb 11-17 5-5 28, McClenaghan 1-3 0-1 2, Bernardi 0-2 3-4 3, Lee 0-0 0-0 0, Servetas 0-0 0-0 0, Williams 3-5 0-0 6, Carmello 0-0 0-0 0. Totals 25-54 14-18 69.

BROWN (6-5)

Howard 5-5 2-3 13, DeWolf 1-1 0-0 2, Hunsaker 4-10 0-0 12, Cambridge 11-21 4-4 33, Anderson 5-11 3-4 13, Erebor 0-0 0-0 0, Fuller 0-2 0-0 0, Choh 1-2 0-2 2, Sullivan 1-3 0-0 2, Okolie 2-7 1-2 6, Massey 3-4 1-2 7, Shaper 0-1 0-0 0. Totals 33-67 11-17 90.

Halftime_Brown 46-31. 3-Point Goals_Marist 5-19 (Dozic 2-4, Parker 2-5, Lamb 1-4, McClenaghan 0-1, Williams 0-1, Bernardi 0-2, Funk 0-2), Brown 13-28 (Cambridge 7-12, Hunsaker 4-6, Howard 1-1, Okolie 1-2, Fuller 0-1, Shaper 0-1, Sullivan 0-2, Anderson 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Marist 29 (Parker, McClenaghan 6), Brown 33 (Cambridge, Okolie, Howard, DeWolf 5). Assists_Marist 5 (Parker 3), Brown 21 (Howard, Anderson 5). Total Fouls_Marist 17, Brown 17. A_751 (2,800).

