By The Associated Press

BC-BKC–Maine-UMass Box

UMASS 74, MAINE 63 MAINE (3-11)

Fleming 4-7 1-2 10, Majstorovic 2-6 4-5 8, Er 1-7 0-0 3, Calixte 2-11 2-2 7, White 2-6 1-3 5, Stojiljkovic 5-6 1-1 11, Antoms 2-4 0-2 4, Araujo 1-1 0-0 2, Evans 3-4 0-0 8, Ashley 0-0 0-0 0, Lowndes 2-2 1-2 5. Totals 24-54 10-17 63.

UMASS (7-6)

Hines 4-6 2-2 10, Holloway 4-5 2-2 10, Anderson 0-4 0-0 0, Miller 1-3 0-0 3, Pierre 9-13 0-0 25, Baldwin 1-3 1-1 3, Turner-Morris 0-0 0-0 0, McLean 3-8 0-0 7, Franklin 0-0 0-0 0, Pipkins 5-10 2-2 16. Totals 27-52 7-7 74.

Halftime_UMass 40-15. 3-Point Goals_Maine 5-21 (Evans 2-3, Fleming 1-3, Calixte 1-4, Er 1-6, White 0-2, Majstorovic 0-3), UMass 13-24 (Pierre 7-9, Pipkins 4-6, Miller 1-3, McLean 1-3, Anderson 0-1, Baldwin 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Maine 26 (Stojiljkovic 6), UMass 28 (Anderson 7). Assists_Maine 16 (Araujo 5), UMass 22 (Anderson 12). Total Fouls_Maine 9, UMass 15. A_1,481 (9,493).

