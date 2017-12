By The Associated Press

BC-BKC–LIU Brooklyn-Binghamton Box

LIU BROOKLYN 74, BINGHAMTON 66 LIU BROOKLYN (5-8)

van Sauers 0-1 0-2 0, Agosto 2-9 2-3 7, Batts 3-5 0-0 8, Hernandez 10-16 2-2 25, Clark 6-6 11-15 23, Penn 2-2 0-3 4, Robinson 2-3 0-0 4, Frias 1-4 0-0 3. Totals 26-46 15-25 74.

BINGHAMTON (8-6)

Ahearn 1-4 2-2 4, Rodriguez 2-3 3-4 7, Rose 2-4 2-2 7, Davis 4-7 1-1 10, Show 3-11 3-4 9, C.Stewart 1-2 0-0 3, Perovic 5-8 3-4 13, Muhammad 2-4 0-0 5, T.Stewart 3-9 0-0 8, Odero 0-1 0-0 0. Totals 23-53 14-17 66.

Halftime_LIU Brooklyn 30-29. 3-Point Goals_LIU Brooklyn 7-18 (Hernandez 3-4, Batts 2-3, Frias 1-4, Agosto 1-6, Robinson 0-1), Binghamton 6-20 (T.Stewart 2-5, Rose 1-1, C.Stewart 1-1, Davis 1-2, Muhammad 1-2, Ahearn 0-1, Rodriguez 0-1, Show 0-7). Fouled Out_T.Stewart, Ahearn, Rodriguez, van Sauers. Rebounds_LIU Brooklyn 29 (Hernandez 8), Binghamton 23 (T.Stewart, Rose 4). Assists_LIU Brooklyn 10 (Hernandez 4), Binghamton 10 (Rose 4). Total Fouls_LIU Brooklyn 18, Binghamton 23. A_1,758 (5,142).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.