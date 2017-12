By The Associated Press

BC-BKC–Life Pacific College-San Diego Box

SAN DIEGO 94, LIFE PACIFIC COLLEGE 51 LIFE PACIFIC COLLEGE (0-4)

Noble 0-5 2-2 2, Cortez 6-10 3-4 15, Eden 5-12 0-0 12, Huckabay 2-7 4-4 9, Saaverdra 0-3 0-0 0, Johnson 0-0 0-0 0, Brummet 3-5 1-2 7, Zedan 0-0 0-0 0, Lister 3-12 0-0 6, Todd 0-2 0-0 0, Waltz 0-1 0-0 0. Totals 19-57 10-12 51.

SAN DIEGO (9-3)

Neubauer 3-5 0-0 7, Pineiro 8-13 0-1 16, Wright 4-8 4-4 14, Carter 3-8 0-0 7, Williams 5-10 2-2 15, Massalski 5-6 4-6 14, Gray 2-6 0-0 4, Martinez 2-5 0-0 5, Floresca 2-3 2-2 6, Gilliam 1-1 1-3 3, Schafer 1-1 0-0 2, Summy 0-1 0-0 0, Ferrari 0-1 1-2 1, Nelson 0-0 0-1 0. Totals 36-68 14-21 94.

Halftime_San Diego 43-24. 3-Point Goals_Life Pacific College 3-17 (Eden 2-5, Huckabay 1-4, Lister 0-1, Waltz 0-1, Saaverdra 0-1, Todd 0-2, Noble 0-3), San Diego 8-26 (Williams 3-6, Wright 2-5, Neubauer 1-3, Martinez 1-3, Carter 1-4, Pineiro 0-1, Summy 0-1, Ferrari 0-1, Gray 0-2). Fouled Out_Cortez. Rebounds_Life Pacific College 20 (Eden 5), San Diego 46 (Neubauer, Pineiro 7). Assists_Life Pacific College 7 (Eden 4), San Diego 24 (Wright 12). Total Fouls_Life Pacific College 17, San Diego 15. A_1,140 (5,100).

