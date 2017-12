By The Associated Press

BC-BKC–Liberty-Alabama St. Box

LIBERTY 87, ALABAMA ST. 70 LIBERTY (9-4)

James 5-5 4-5 14, Homesley 3-6 5-8 11, Pacheco-Ortiz 5-11 7-7 19, Cabbil 2-7 3-4 8, Kemrite 4-11 0-0 11, Talbert 2-3 3-6 8, Farguhar 0-0 0-0 0, Hicks 0-0 0-0 0, McDowell 1-1 0-0 3, Williams 3-3 0-0 6, Cuffee 3-6 0-0 7. Totals 28-53 22-30 87.

ALABAMA ST. (0-12)

Jones 7-10 2-3 16, B.Johnson 1-1 0-1 2, Davis 1-3 4-4 7, Gee 1-9 10-11 12, A.Rogers 1-3 0-0 3, Deneus 0-0 0-0 0, Wright 1-1 0-1 2, M.Johnson 0-1 0-0 0, Ewuosho 0-1 0-2 0, LeFlore 1-5 0-0 3, Ross 3-7 8-9 14, Simeon 3-13 2-2 11. Totals 19-54 26-33 70.

Halftime_Liberty 35-23. 3-Point Goals_Liberty 9-23 (Kemrite 3-8, Pacheco-Ortiz 2-5, McDowell 1-1, Talbert 1-2, Cabbil 1-3, Cuffee 1-3, Homesley 0-1), Alabama St. 6-26 (Simeon 3-13, A.Rogers 1-1, Davis 1-2, LeFlore 1-2, Jones 0-2, Ross 0-2, Gee 0-4). Fouled Out_Cuffee. Rebounds_Liberty 41 (James 8), Alabama St. 25 (Jones 9). Assists_Liberty 16 (Pacheco-Ortiz 7), Alabama St. 15 (Ross 6). Total Fouls_Liberty 23, Alabama St. 0. A_250 (4,500).

