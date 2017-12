BC-BKC–Illinois St.-Evansville Box

By The Associated Press

ILLINOIS ST. 72, EVANSVILLE 66 ILLINOIS ST. (7-6)

Bruninga 1-2 2-2 5, Fayne 7-13 3-5 17, Yarbrough 8-14 9-9 28, Tinsley 1-2 0-0 3, Evans 5-6 1-2 16, Gassman 1-1 0-0 3, Hein 0-3 0-0 0, Clarance 0-3 0-0 0, Williams 0-3 0-0 0. Totals 23-47 15-18 72.

EVANSVILLE (10-4)

Chatkevicius 0-0 0-0 0, Riley 3-5 5-5 11, Gibson 5-8 0-0 10, Taylor 10-22 2-4 22, Simmons 4-8 3-4 12, Hall 0-1 0-0 0, Traore 1-1 9-10 11, Frederking 0-4 0-0 0. Totals 23-49 19-23 66.

Halftime_Illinois St. 36-33. 3-Point Goals_Illinois St. 11-24 (Evans 5-5, Yarbrough 3-7, Gassman 1-1, Tinsley 1-2, Bruninga 1-2, Hein 0-2, Clarance 0-2, Williams 0-3), Evansville 1-10 (Simmons 1-4, Frederking 0-1, Taylor 0-5). Fouled Out_Gibson. Rebounds_Illinois St. 24 (Fayne 7), Evansville 20 (Traore, Riley 6). Assists_Illinois St. 12 (Hein, Yarbrough 3), Evansville 9 (Gibson 4). Total Fouls_Illinois St. 22, Evansville 18.

