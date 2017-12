By The Associated Press

BC-BKC–Illinois-Missouri Box

ILLINOIS 70, MISSOURI 64 ILLINOIS (9-5)

Finke 3-5 4-6 10, Black 8-18 2-3 20, Alstork 1-6 0-0 2, Ma.Smith 4-7 1-2 11, Lucas 0-1 0-2 0, Nichols 1-2 0-0 2, Frazier 5-17 10-11 22, Jordan 0-1 1-2 1, Williams 1-2 0-1 2. Totals 23-59 18-27 70.

MISSOURI (10-3)

Tilmon 3-5 1-2 7, Barnett 5-12 7-7 19, Puryear 2-4 2-2 6, Harris 4-9 2-3 10, Robertson 7-18 5-7 22, J.Porter 0-4 0-0 0, Nikko 0-0 0-0 0, Phillips 0-2 0-0 0, VanLeer 0-0 0-0 0, Geist 0-1 0-0 0. Totals 21-55 17-21 64.

Halftime_Illinois 42-22. 3-Point Goals_Illinois 6-14 (Black 2-2, Ma.Smith 2-4, Frazier 2-5, Finke 0-1, Alstork 0-2), Missouri 5-27 (Robertson 3-12, Barnett 2-6, Harris 0-1, Geist 0-1, Phillips 0-2, Puryear 0-2, J.Porter 0-3). Fouled Out_Phillips. Rebounds_Illinois 26 (Alstork, Black 7), Missouri 36 (Barnett 10). Assists_Illinois 8 (Jordan, Lucas 2), Missouri 7 (Phillips, Harris 2). Total Fouls_Illinois 20, Missouri 21. Technicals_Harris. A_21,289 (21,000).

