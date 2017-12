By The Associated Press

BC-BKC–Idaho St.-CS Northridge Box

IDAHO ST. 67, CS NORTHRIDGE 55 IDAHO ST. (5-6)

Ingram 3-9 0-0 6, Topalovic 5-11 1-5 11, Mocsan 4-8 0-0 9, Luzcando 3-8 3-8 9, Stutzman 1-3 7-8 10, McCord 0-1 0-0 0, Truman 0-1 0-0 0, Boyd 8-10 0-0 19, Nakken 1-2 0-0 3, Dowd 0-0 0-0 0, Chivichyan 0-0 0-2 0. Totals 25-53 11-23 67.

CS NORTHRIDGE (1-11)

Dawson 4-11 1-1 9, Kaba-Camara 0-1 0-0 0, Warren 5-8 4-4 15, Gomez 2-7 0-1 6, Shreiner 1-4 2-2 4, Swan 1-4 0-0 2, Theus 5-7 2-3 12, Lake 0-0 0-0 0, Guevara 3-8 1-2 7, Pipkins 0-4 0-0 0. Totals 21-54 10-13 55.

Halftime_33-33. 3-Point Goals_Idaho St. 6-13 (Boyd 3-4, Stutzman 1-2, Nakken 1-2, Mocsan 1-3, Truman 0-1, Luzcando 0-1), CS Northridge 3-11 (Gomez 2-4, Warren 1-1, Guevara 0-1, Swan 0-1, Pipkins 0-1, Dawson 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Idaho St. 33 (Luzcando 9), CS Northridge 30 (Dawson 9). Assists_Idaho St. 14 (Luzcando 4), CS Northridge 10 (Gomez 5). Total Fouls_Idaho St. 15, CS Northridge 23. A_476 (1,600).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.