BC-BKC–Hartford-FIU Box

HARTFORD 79, FIU 72 HARTFORD (6-7)

Carroll 7-10 3-5 17, Attia 4-5 0-0 8, Weatherington 6-8 0-0 15, Lynch 3-10 7-8 14, Dunne 6-9 0-0 15, Blagojevic 5-6 0-2 10, Hobbs 0-2 0-0 0, Ramirez 0-0 0-0 0, Twyman 0-0 0-0 0. Totals 31-50 10-15 79.

FIU (6-7)

Hussein 2-8 2-4 6, Dieng 0-1 0-2 0, Beard 6-15 4-4 17, Jacob 7-17 2-2 20, Lockett 7-9 1-3 16, Douglas 0-1 0-0 0, Osaghae 2-2 2-2 6, Harvey 0-0 0-0 0, Banks 1-1 0-0 3, Veira 0-0 0-0 0, Whitaker 2-4 0-0 4. Totals 27-58 11-17 72.

Halftime_34-34. 3-Point Goals_Hartford 7-19 (Weatherington 3-5, Dunne 3-6, Lynch 1-5, Blagojevic 0-1, Hobbs 0-2), FIU 7-17 (Jacob 4-8, Banks 1-1, Lockett 1-2, Beard 1-4, Douglas 0-1, Whitaker 0-1). Fouled Out_Lockett. Rebounds_Hartford 29 (Carroll 10), FIU 26 (Hussein 7). Assists_Hartford 15 (Carroll 6), FIU 11 (Lockett 6). Total Fouls_Hartford 14, FIU 18. A_497 (5,000).

