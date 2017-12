By The Associated Press

BC-BKC–Florida A&M-Mercer Box

MERCER 82, FLORIDA A&M 64 FLORIDA A&M (1-10)

Williams 5-14 2-6 13, Martin 1-4 0-0 2, Severado 3-5 4-4 10, Mayes 3-7 0-0 9, Barham 7-11 0-0 21, Austin 0-0 0-0 0, Moragne 0-0 0-0 0, Core 0-0 0-0 0, Bowman 2-2 0-0 4, Reaves 0-2 0-0 0, Myles 0-0 0-0 0, Ravenel 2-6 0-1 5. Totals 23-51 6-11 64.

MERCER (6-4)

Ringer 4-5 0-0 8, Jelks 5-9 0-0 12, Holland 7-10 4-6 24, Strawberry 3-7 3-5 12, Rivers 3-7 0-0 8, Green 0-0 0-0 0, Kilby 1-2 2-2 5, Johnson 1-1 0-0 2, Cummings 0-1 0-0 0, Stair 2-5 4-6 8, Stowe 0-2 1-2 1, Cohen 1-3 0-0 2. Totals 27-52 14-21 82.

Halftime_Mercer 47-31. 3-Point Goals_Florida A&M 12-23 (Barham 7-11, Mayes 3-4, Williams 1-2, Ravenel 1-4, Reaves 0-2), Mercer 14-29 (Holland 6-8, Strawberry 3-7, Jelks 2-3, Rivers 2-6, Kilby 1-1, Cummings 0-1, Stowe 0-1, Stair 0-2). Fouled Out_Reaves. Rebounds_Florida A&M 20 (Severado 6), Mercer 35 (Jelks 10). Assists_Florida A&M 15 (Mayes 6), Mercer 17 (Jelks 7). Total Fouls_Florida A&M 18, Mercer 12. A_3,527 (3,500).

