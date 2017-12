By The Associated Press

BC-BKC–Fairfield-LIU Brooklyn Box

FAIRFIELD 76, LIU BROOKLYN 72 FAIRFIELD (4-5)

Kasibabu 2-2 4-6 8, Milin 3-8 0-0 7, Segura 7-9 0-1 14, Nelson 6-18 4-4 17, Cruz 4-7 0-0 9, Senghore-Peterson 0-3 0-0 0, Methnani 4-6 1-2 9, El-Sheikh 0-0 0-0 0, Flavors 4-8 2-2 12, Nolan 0-0 0-0 0. Totals 30-61 11-15 76.

LIU BROOKLYN (4-7)

Coleman 2-6 2-2 6, Agosto 3-10 8-9 14, Batts 2-3 5-8 10, Hernandez 8-18 5-9 23, Clark 7-12 5-8 19, Penn 0-0 0-0 0, van Sauers 0-0 0-1 0, Frias 0-3 0-0 0, Robinson 0-2 0-0 0. Totals 22-54 25-37 72.

Halftime_Fairfield 36-35. 3-Point Goals_Fairfield 5-21 (Flavors 2-5, Cruz 1-3, Milin 1-4, Nelson 1-6, Senghore-Peterson 0-1, Methnani 0-2), LIU Brooklyn 3-14 (Hernandez 2-3, Batts 1-2, Robinson 0-1, Agosto 0-2, Frias 0-3, Coleman 0-3). Fouled Out_Milin, Cruz, Senghore-Peterson. Rebounds_Fairfield 29 (Kasibabu 6), LIU Brooklyn 37 (Hernandez 9). Assists_Fairfield 12 (Segura 6), LIU Brooklyn 8 (Batts 4). Total Fouls_Fairfield 28, LIU Brooklyn 18. A_1,242 (2,500).

