By The Associated Press

BC-BKC–E. Kentucky-N. Kentucky Box

N. KENTUCKY 91, E. KENTUCKY 63 E. KENTUCKY (4-6)

Mayo 4-10 1-2 9, Charles 3-7 1-2 7, Gist 4-10 2-4 12, Youngman 0-1 0-0 0, Boyd 3-9 0-0 7, Anderson 0-0 0-0 0, Dishman 0-0 0-0 0, Davis 6-9 1-3 13, Weaver 2-4 0-0 6, Avare 3-5 0-0 9, Carmical 0-0 0-0 0, Humphrey 0-0 0-0 0. Totals 25-55 5-11 63.

N. KENTUCKY (7-3)

Williams 9-10 3-4 21, Tate 3-6 0-0 6, Garnett 1-5 0-0 2, McDonald 10-13 3-4 23, Holland 3-11 2-2 10, Childress 0-0 0-0 0, Garrett 3-4 0-0 6, Vogt 0-0 0-0 0, Cobbs 0-0 0-0 0, Sharpe 2-2 0-0 6, Faulkner 3-6 0-0 7, Walton 5-8 0-1 10, Ayers 0-0 0-0 0. Totals 39-65 8-11 91.

Halftime_N. Kentucky 37-29. 3-Point Goals_E. Kentucky 8-19 (Avare 3-5, Gist 2-3, Weaver 2-4, Boyd 1-3, Youngman 0-1, Davis 0-1, Mayo 0-2), N. Kentucky 5-22 (Sharpe 2-2, Holland 2-6, Faulkner 1-4, Tate 0-1, McDonald 0-3, Garnett 0-3, Walton 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_E. Kentucky 22 (Charles 9), N. Kentucky 36 (McDonald 9). Assists_E. Kentucky 14 (Gist 5), N. Kentucky 22 (Faulkner 6). Total Fouls_E. Kentucky 13, N. Kentucky 13. A_3,622 (9,400).

