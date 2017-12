By The Associated Press

BC-BKC–Delaware St.-Nebraska Box

NEBRASKA 85, DELAWARE ST. 68 DELAWARE ST. (2-12)

Tavakalyan 5-9 1-2 13, Waller 6-12 1-2 16, Okolue 5-8 3-4 13, Wiley 6-13 0-0 12, Walker 0-2 1-2 1, Collins 3-6 0-0 7, Gamble 0-3 0-0 0, Onifade 2-5 0-0 4, Edwards 0-3 0-0 0, Carter 1-1 0-0 2. Totals 28-62 6-10 68.

NEBRASKA (9-5)

Copeland 4-9 2-3 11, Tshimanga 2-3 2-4 6, Watson 1-3 0-0 2, Palmer 6-11 4-6 18, Taylor 2-3 0-0 5, Borchardt 0-0 0-0 0, McVeigh 0-2 0-0 0, Roby 2-4 1-1 5, Okeke 0-0 1-2 1, Laws 0-0 0-0 0, Allen 6-11 0-0 14, Thorbjarnarson 2-3 0-0 6, Gill 5-10 0-0 14, Akenten 1-1 0-0 3, Trueblood 0-0 0-1 0. Totals 31-60 10-17 85.

Halftime_Nebraska 42-26. 3-Point Goals_Delaware St. 6-15 (Waller 3-7, Tavakalyan 2-2, Collins 1-2, Wiley 0-1, Walker 0-1, Edwards 0-2), Nebraska 13-27 (Gill 4-6, Thorbjarnarson 2-3, Palmer 2-4, Allen 2-6, Akenten 1-1, Taylor 1-2, Copeland 1-2, McVeigh 0-1, Watson 0-2). Fouled Out_Collins. Rebounds_Delaware St. 32 (Waller 9), Nebraska 31 (Roby 9). Assists_Delaware St. 8 (Tavakalyan, Wiley, Walker 2), Nebraska 24 (Gill 6). Total Fouls_Delaware St. 14, Nebraska 11. A_14,768 (15,147).

