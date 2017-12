By The Associated Press

BC-BKC–Bryn Athyn-NJIT Box

NJIT 99, BRYN ATHYN 53 BRYN ATHYN (0-1)

Rosario 2-5 0-0 4, Rivera 4-11 0-0 8, Washington 6-14 1-2 16, Staley 0-3 0-0 0, Crenshaw 2-7 0-2 4, Heller 0-3 0-0 0, Flagg 2-3 1-3 5, Moore 0-2 1-2 1, Powell-Brown 1-1 0-1 2, Dudley 1-3 0-0 2, Stevenson III 2-7 0-0 4, Laws 2-5 2-2 7, Taylor 0-1 0-1 0. Totals 22-65 5-13 53.

NJIT (7-6)

Lewis 4-4 0-0 8, Walsh 4-5 0-0 8, Wilson 5-7 1-2 15, Tarke 5-8 2-2 14, Brinson 2-5 2-2 6, Price 2-5 2-2 8, Bendary 4-4 1-2 9, Gibbs 0-3 0-0 0, Greer 1-2 1-2 4, Kachelries 6-9 0-0 12, Jones 3-6 1-2 8, Cooks 3-7 0-0 7, Jenkins 0-7 0-0 0. Totals 39-72 10-14 99.

Halftime_NJIT 43-27. 3-Point Goals_Bryn Athyn 4-20 (Washington 3-5, Laws 1-3, Heller 0-1, Dudley 0-1, Taylor 0-1, Staley 0-3, Stevenson III 0-3, Rivera 0-3), NJIT 11-32 (Wilson 4-5, Price 2-2, Tarke 2-4, Greer 1-2, Jones 1-3, Cooks 1-5, Brinson 0-1, Gibbs 0-2, Kachelries 0-2, Jenkins 0-6). Fouled Out_None. Rebounds_Bryn Athyn 24 (Rivera 5), NJIT 53 (Brinson 9). Assists_Bryn Athyn 5 (Washington 2), NJIT 25 (Cooks 5). Total Fouls_Bryn Athyn 12, NJIT 15. A_566 (3,500).

